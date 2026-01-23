İspanyol polisi, geçtiğimiz günlerde Avrupa’ya doğru yol alan bir konteyner gemisinde yaklaşık 10 ton kokain ele geçirmişti. Yapılan operasyon, teşkilat tarihindeki en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilirken, gemideki 13 mürettebat gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV’deki yayınında konuya ilişkin Türkiye gündemine oturacak iddialarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 496 KİŞİLİK BARON LİSTESİ YETKİLİLERE GÖNDERİLDİ"

Soykan, 496 kişilik bir baron listesinin Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa polisi tarafından Türkiye’ye gönderildiğini, bu 496 kişinin Türk olduğunu ve Türkiye’de yaşadığını öne sürdü.

İspanyol polisinin yaptığı operasyonda gemide gözaltına alınan 13 kişiden 4’ünün Türk olduğunu belirterek, uyuşturucunun Çetin Gören’e ait olduğunu belirten Soykan, “Yapılan operasyonlarda Türkiye’den 4500 kişinin SKY ACC uygulaması kullandığı tespit edildi. Bu uygulamayı kullananlar uyuşturucu kullanıyor, cinayet işliyor. Bu 4500 kişinin arasında kimliği belli olanlar kimler? Urfi Çetinkaya, uyuşturucu baronu, Orhan Ünğan, Naci Yılmaz, Mehmet Ünal ve Recep Özyıldız. Bu isimler SKY ACC kimlikleri tespit edilen ve operasyon yapılan çetelerdi” sözlerini sarf etti.

Soykan, “Asıl bombayı açıklıyoruz. 496 kişilik bir baron listesinin Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa polisi tarafından Türkiye’ye gönderilmiş. Türkler ve Türkiye’de yaşıyorlar. Haluk Şahin Çoruh bu listenin birinci sırasında yer alıyor. Listede mesaj sayıları da yer alıyor. Haluk Şahin Çoruh, 127 sohbete katılmış 211 bin 757 mesaj göndermiş. Bu kişi İstanbul merkezli hareket ediyor. Baronlar listesinin ikinci sırasında Sebahattin Sonğan yer alıyor. 59 sohbeti 131 279 mesajı var. Listenin üçüncü sırasında Deniz Çiftçioğlu var. Bütün bu veriler elde. Şimdi bu isimlerin bir kısmına operasyon yapıldı. Peki diğerlerine yapılacak mı? Bütün bu mesajlar çözümlenip bu yeraltı dünyasının en önemli figürlerine çok çok büyük bir darbe vurulabilir. Bu yapılacak mı? Yoksa magazin figürleri, oyuncuları ya da kullanıcıları alıp bu iş geçiştirilecek mi? Elde veriler var. Elimizde tüm liste var. Adını hiç duymadıklarımız ve çok duyduklarımız da var” ifadelerini kullandı.

"LİSTENİN YERALTI DÜNYASINDA GEZDİĞİ SÖYLENİYOR"

“Bu listenin yeraltı dünyasında gezdiği de söyleniyor” diyen Soykan, “Bazı devlet içindeki kirli unsurların, size operasyon yapılacak diyerek o kişilere bu listeyi gösterdiği ve o kişilerden menfaat elde etmeye çalıştığı operasyondan sizi kurtarırız dediği yönünde bazı iddialar var. Bu doğruysa çok çok vahim” dedi.