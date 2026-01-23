Yıllardır iktidara yakınlığı ile bilinen ve vatandaşa sarf ettiği sözlerle tanınan Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding gariban yurttaşa acımadı. 3 çocuk annesi yalnız kadının bir ay ödenmeyen faturası yüzünden elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Hacer Foggo sosyal medya paylaşımında yaşanan duruma isyan etti. Foggo,"Günlük işlerle ayakta kalmaya çalışan, üç çocuklu yalnız bir annenin elektriği bugün kesildi. Bu akşam evleri soğuk ve karanlık olacak. “Ödenmeyen tek faturada kesiyorlar abla,” dedi. Hızlı kesiyorlar ki sonraki ay bir de açma-kapama bedeli ekleyebilsin @HoldingCengiz Kirasını ödemekte, gıdaya erişmekte zorlanan bir annenin üzerinden zenginleşmeye devam eden yüzde 1’lerden biri: @HoldingCengiz

İşte derin yoksulluk tam olarak budur. @TCEnerji @tcailesosyal" ifadelerini kullandı"

Bir yılda 30 kez vergi istisnası, vatandaşa tek faturada kesinti

Resmî kayıtlara yansıyan bilgilere göre Cengiz Holding bünyesindeki şirketler, farklı projeler kapsamında bir yıl içinde 30 kez vergi, resim ve harç istisnasından yararlandı.

2025'te milyar liralık kar...

Gariban yurttaşa acımayan Cengiz Holding 2025 yılında milyarlık kar elde etti. Cengiz Holding’in 30 Eylül 2025 tarihli ara dönem faaliyet raporuna göre, şirket net dönem kârı yaklaşık 1,51 milyar TL olarak açıklandı.

Maden ihaleleri Cengiz Holding'e

Cengiz Holding, Kazdağları’ndaki madencilik projeleri nedeniyle yıllardır çevre tepkilerinin odağında. CHP Milletvekili Salih Uzun Meclis'te yaptığı konuşmasında tüm maden ihalelerinin Cengiz Holding'e verildiğini söyledi. Uzun, "Yerin altı Cengiz’e, yerin üstü Cengiz’e. Kaz Dağları’ndan altın çıkarılacak Cengiz’e, Sinop’tan bakır çıkarılacak Cengiz’e. Ne alan aldığından, ne veren verdiğinden utanıyor" ifadelerini kullandı.