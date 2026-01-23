Otomobil alım-satımında noter işlemleri ve ödeme süreci önemli ölçüde değişti. Yeni düzenlemelerle birlikte satış öncesi yapılması gereken kontroller artırılırken, trafik sigortası ve ödeme adımlarında da zorunlu uygulamalar devreye alındı.

Noterden önce kritik kontroller

Noter aşamasına geçmeden önce araçla ilgili tüm kayıtların temiz olması gerekiyor. Vergi borcu, muayene durumu, HGS ve trafik cezaları ile rehin ya da haciz kaydı bulunan araçlar için noter satış işlemi yapılmıyor. Bu nedenle özellikle şehir dışından gelen alıcı ve satıcılar, notere gitmeden önce kontrollerini mutlaka tamamlamak zorunda.

Trafik sigortasında usul değişti

Araç satışlarında trafik sigortası artık noter işleminden sonra değil, satıştan önce yapılıyor. Alıcı, ruhsat bilgileriyle sigorta şirketine başvurarak zorunlu trafik sigortasını notere gitmeden önce düzenletiyor. Sigorta bulunmayan araçların satış işlemi noter tarafından onaylanmıyor.

Güvenli ödeme zorunlu hale geldi

Otomobil alım-satımında para transferi artık elden ya da doğrudan satıcıya yapılmıyor. Satış bedeli, e-Devlet üzerinden başlatılan işlemle Takasbank aracılığıyla güvenli ödeme sistemine aktarılıyor. Satıcı, araç ve alıcı bilgilerini girerek bir referans kodu oluşturuyor, alıcı ise bu kodla ödemeyi sisteme yatırıyor.

Para satış tamamlanmadan aktarılmıyor

Noter işlemi sırasında oluşturulan referans kodu görevliye ibraz ediliyor. Satış işlemi tamamlanmadan Takasbank’a aktarılan para satıcıya geçmiyor. Noter onayının ardından ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılıyor ve süreç güvence altına alınıyor.

Satış iptal edilirse ne olur?

Noterde satışın gerçekleşmemesi halinde Takasbank’ta bekleyen tutar, bir iş günü içinde alıcının hesabına iade ediliyor. Bu durumda alıcı, satış öncesi yaptırdığı trafik sigortası için sigorta şirketine başvurarak iptal ve prim iadesi talep edebiliyor.