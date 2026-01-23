En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidilirken, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar için halen 16 bin 881 TL olan en düşük ödeme tutarı, 2026 Ocak döneminden itibaren 20 bin TL olarak uygulanacak.

Yasayla birlikte işverenleri ilgilendiren bir başka düzenleme de hayata geçirildi. İstihdamı desteklemek ve işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla asgari ücret işveren desteği, 1 Ocak 2026’dan itibaren 1000 TL’den 1270 TL’ye çıkarıldı.