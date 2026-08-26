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Kaynak: İHA

Edirne’de Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapan bir TIR'da gerçekleştirilen aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda dedektör köpek Atlas da görev aldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye giriş yapan bir TIR'dan şüphelenerek aracı detaylı kontrole aldı.

DEDEKTÖR KÖPEK ATLAS DA ARAMAYA KATILDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı aramada dedektör köpek Atlas da kullanıldı.

Aramalar sonucunda TIR'da gizlenmiş halde bulunan uyuşturucu maddeler tespit edildi. Yapılan incelemede 255 ayrı paket içerisinde toplam 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.