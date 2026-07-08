Malatya Havalimanı güzergahındaki 2. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında trafik kazası gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.P. isimli sürücünün kontrolündeki 06 EYF 054 plakalı otomobil, önünde aynı yönde ilerlemekte olan A.Y. (57) yönetimindeki 06 PUY 44 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın nedeni henüz tespit edilemedi.
Şiddetli çarpmanın tesiriyle adeta demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü araç içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye, jandarma ve sağlık görevlilerinin yoğun çabası sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası, durumu ciddi olan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Kazanın ardından hurdaya dönen araç, çekiciye yüklenerek yoldan çekildi. Jandarma birimleri kazaya ilişkin inceleme yürütüyor.