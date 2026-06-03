Kaza, saat 17.00 sıralarında, Siirt-Kurtalan kara yolundaki Kezer Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 33 AEG 459 plakalı TIR ile 34 GOS 028 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. TIR yol kenarına devrilirken, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.