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Kaynak: DHA

Gürsu ilçesi Bursa Çevre Yolu Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şirin Çelik (60) yönetimindeki 16 KIK 08 plakalı kaynak suyu yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yolun sol şeridindeki bariyerleri aşan TIR, yüksek hızlı tren köprüsünün beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç kabininde sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı haber alan Mehmet Şirin Çelik'in yakınları, olay yerine geldi. TIR'ın hurdaya döndüğünü ve sürücünün hayatını kaybettiğini gören yakınları, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.