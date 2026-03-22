Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kadir Efe’nin alkollü olduğu tespit edildi. Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadir Efe

Kaza, 19 Mart akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde yaşandı. Kadir Efe yönetimindeki otomobil ile Yaren Mercan’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mercan ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Kadir Efe’nin yapılan kontrollerde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYAZ ÖNLÜKLE VEDA

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Yaren Mercan’ın cenazesinde duygusal anlar yaşandı.

Tabutunun üzerine doktor önlüğü örtülürken, üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı.