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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Soruşturmanın, Kadıgil’in İzmir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlamaları kapsamında re'sen başlatıldığı öğrenildi.Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31/07/2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen ve İzmir ilinde gerçekleşen miting sırasında Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera KADIGİL'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle TCK 299 ve 310/2. Maddelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kadıgil, İzmir'deki halk buluşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak elbette en büyük ve birinci önceliğimiz. Ve and olsun kurtulacağız, söz olsun kurtulacağız. Bundan da şüpheniz olmasın.

Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak yeter mi? Bu ülkenin tek düşmanı Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan gidecek ve her şey bir anda güllük gülistanlık mı olacak? Yoksa biz asıl Tayyip Erdoğan'ı ve Tayyip Erdoğan'ları besleyen bu sistemle, bu düzenle mi kavga etmek zorundayız?"