Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Orta Doğu'da devam eden savaş dünya genelinde tartışmaya neden olurken, hangi ülkenin ne kadar güçlü olduğu sorgulanır hale geldi. Yapay zeka son 20 yılda ve günümüzde yaşananları analiz ederek işgal edilmesi en zor ülkeleri belirledi. Hazırlanan listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 1

18) MEKSİKA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 2

17) POLONYA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 3

16) VIETNAM

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 4

15) ENDONEZYA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 5

14) BREZİLYA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 6

13) PAKİSTAN

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 7

12) ALMANYA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 8

11) GÜNEY KORE

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 9

10) FRANSA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 10

9) JAPONYA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 11

8) KUZEY KORE

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 12

7) İRAN

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 13

6) TÜRKİYE

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 14

5) HİNDİSTAN

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 15

4) İSVİÇRE

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 16

3) RUSYA

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 17

2) ÇİN

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İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada - Resim: 18

1)ABD ORDUSU

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