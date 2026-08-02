18) MEKSİKA
İşgal edilmesi en zor ülkeler ortaya çıktı: Türkiye bakın kaçıncı sırada
Orta Doğu'da devam eden savaş dünya genelinde tartışmaya neden olurken, hangi ülkenin ne kadar güçlü olduğu sorgulanır hale geldi. Yapay zeka son 20 yılda ve günümüzde yaşananları analiz ederek işgal edilmesi en zor ülkeleri belirledi. Hazırlanan listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
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1 18
17) POLONYA
2 18
16) VIETNAM
3 18
15) ENDONEZYA
4 18
14) BREZİLYA
5 18
13) PAKİSTAN
6 18
12) ALMANYA
7 18
11) GÜNEY KORE
8 18
10) FRANSA
9 18
9) JAPONYA
10 18
8) KUZEY KORE
11 18
7) İRAN
12 18
6) TÜRKİYE
13 18
5) HİNDİSTAN
14 18
4) İSVİÇRE
15 18
3) RUSYA
16 18
2) ÇİN
17 18
1)ABD ORDUSU
18 18