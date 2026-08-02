Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını sabit tutarak izlediği "şahinvari bekleme" politikası, değerli metal piyasalarında belirsizliğin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.
Dev küresel şirketlerin altın tahminleri birleşti: Uzman Jesse Colombo altında rakam verdi
Federal Rezerv’in faiz kararı ve şahin söylemleri piyasalarda belirsizliği yaz sonrasına taşırken, uzmanlar değerli metallerdeki konsolidasyon sürecini değerlendirdi. Altın ve gümüş kritik seviyeleri zorlarken piyasaların gözü sonbahara çevrildi.Utku Beycan
Enflasyon ve faiz patikasına ilişkin soru işaretlerinin yaz ayları sonrasına ertelenmesi, altın ve gümüş fiyatlarının mevcut aralıklarında bir süre daha konsolide olmasına yol açıyor.
Fransız yatırım bankası Natixis ekonomistleri, Fed toplantısının arka planına ve komite içi ayrışmalara dikkat çekiyor.
Üç bölgesel başkanın daha sıkı bir politika talebiyle faiz artırımı yönünde oy kullanmasını hafif şahin bir duruş olarak nitelendiren uzmanlar, asıl belirleyici unsurun Yönetim Kurulu üyeleri ile New York Fed Başkanı John Williams’ın duraklama kararındaki uzlaşısı olduğunu savunuyor.
Natixis analistleri, faiz kararının ve komitedeki muhalif seslerin, piyasalar üzerindeki belirsizliği 12 Ağustos’ta açıklanacak olan sonraki TÜFE raporuna kaydırdığını öngörüyor.
İran ile ilgili gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi ve açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek. Kurum, enflasyon görünümüne bağlı olarak politika faizinin uzun bir süre sabit tutulacağı görüşünü koruyor.
Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler, Fed’in duruşunun şahin bir bekleme olarak algılandığını, ancak Başkan Warsh'ın enflasyon hedefine vurgu yapmasıyla kısa vadeli faizlerin ve doların gerilediğini ifade ediyor.
Altının karar sonrası 4.116 dolar seviyesine kadar yükselerek yükseldiğini aktaran Chandler, 4.100 dolar bandındaki satıcı baskısı nedeniyle bu ivmenin korunamadığını kaydetti.
Gümüşün ise yaklaşık 1 dolarlık primle daha sağlam durmasına karşın dar aralıkta konsolide olmayı sürdürdüğünü ekledi.
Northlight Asset Management Baş Yatırım Sorumlusu Chris Zaccarelli, Fed Başkanı Warsh’ın enflasyon odaklı yaklaşımını öne çıkarıyor. Warsh'ın fiyat istikrarını (yüzde 2 enflasyon hedefi) en büyük risk olarak tanımlarken istihdam risklerini ikinci plana ittiğini ve bu durumun net bir "şahin bekleme" politikası sunduğunu belirtiyor.
Önümüzdeki dönemde baz etkisiyle enflasyon verilerinde yaşanabilecek gevşemenin Fed’in faizleri yıl boyunca sabit tutmasına olanak tanıyabileceğini ifade eden Zaccarelli, bu senaryonun yıl sonuna doğru hisse senedi piyasaları için yükselişi destekleyeceğini düşünüyor.
Bağımsız kıymetli metaller analisti ve Bubble Bubble Report kurucusu Jesse Colombo, yüksek faiz beklentilerinin getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturmasına rağmen altın ve gümüşün sergilediği güçlü dirençten memnun.
Colombo'ya göre bu sağlam duruş, piyasadaki olumsuz senaryoların halihazırda fiyatlandığını gösteriyor.
Düşüş beklentilerinin aksine altının üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırmasını önemli bir kazanım olarak gören Colombo, fiyatların 4.100 dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda yükselişin teyit edileceğini ve sıradaki hedefin 4.300 - 4.600 dolar bandı olacağını belirtiyor.
Wall Street’in tatil modunda olması ve işlem hacimlerinin düşüklüğü nedeniyle fiyatları yukarı taşıyacak katalizörün henüz yetersiz olduğunu vurgulayan Colombo, hareketliliğin Eylül ayında artmasını bekliyor.
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