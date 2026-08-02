Dev küresel şirketlerin altın tahminleri birleşti: Uzman Jesse Colombo altında rakam verdi

Üç bölgesel başkanın daha sıkı bir politika talebiyle faiz artırımı yönünde oy kullanmasını hafif şahin bir duruş olarak nitelendiren uzmanlar, asıl belirleyici unsurun Yönetim Kurulu üyeleri ile New York Fed Başkanı John Williams’ın duraklama kararındaki uzlaşısı olduğunu savunuyor.