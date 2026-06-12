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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir E. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Yaren Mercan'ın ailesi, yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmasında olayın bir trafik kazası olduğunu öne süren sanık, herhangi bir kastının bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Kadir E., yaklaşık üç aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, "Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı" dedi.

ANNE MERCAN'DAN TEPKİ: NEDEN ALKOLLÜYDÜ, NEDEN HIZ YAPTI?

Duruşmada söz alan anne Binnaz Mercan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kızının önemli projeleri olduğunu söyleyen anne Mercan, sanığın savunmasına tepki göstererek, "İstemeden oldu diyor da neden alkollüydü, neden hız yaptı?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Kadir E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksik hususların giderilmesi için dava ileri bir tarihe ertelendi.

Ailenin avukatı Nazime Kalan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanığın tutukluluğunun sürmesinden memnun olduklarını belirterek, herhangi bir ceza indirimi uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

BEYAZ ÖNLÜKLERİYLE ADLİYEYE GELDİLER

Yaren Mercan'ın doktor adayı arkadaşları da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı. Kayseri Adalet Sarayı'na beyaz önlükleriyle gelen öğrenciler, acılı aileye destek verdi.

Duruşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Binnaz Mercan, kızının arkadaşları tarafından teselli edildi.

"Benim binlerce çocuğum var" diyen anne Mercan, sanığın serbest kalması halinde başka insanların da zarar görebileceğini savunarak kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olay, 20 Mart 2026 tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpışan 22 yaşındaki Yaren Mercan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tıp öğrencisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kadir E. tutuklanırken, hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.