MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

PARTİLER RAPORLARINI MECLİS'E VERDİ

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. CHP ve Yeni Yol grubu bu heyette yer almamıştı.

İmralı tutanaklarından sadece 4 sayfalık bir özet yayınlanmıştı. Son olarak süreç, partililerin raporlaması ile sürüyor.

AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah raporlarını Meclis’e sundu.

ORTAK RAPOR PERDESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında rapor yazım grubunun yarın saat 11.00’de toplanacağı belirtildi.

Toplantının ana gündem maddesi, süreçle ilgili hazırlanan ortak rapor olacağı belirtildi. Raporun içeriği, atılacak yeni adımlar için yol haritası niteliği taşıyacak.

Tarih açıklamasının olduğu dakikalarda ise DEM heyetinin Adalet Bakanlığı'na ziyareti gerçekleştirildi. DEM heyeti öğlen saatlerinde Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.