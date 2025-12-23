Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emeklilerin durumu vicdanları yaralıyor

16 bin 800 lira maaşları var, açlık sınırı 30 bin liraya ulaşmış. Yemeden, içmeden, giyimden tasarruf yapıyorlar. Paraları kiraya yetmediği için 3-4 kişi ortak ev tutmaya çalışıyorlar

NASIL YAŞADIĞIMIZ BELLİ DEĞİL?

Düşük maaşla yaşam savaşı veren emekliler için yeni yılda da bir umut yok. Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, 2025 yılının emekliler için en ağır yıllardan biri olduğunu belirterek, “Emekliler açlık, sefalet içerisinde. Aldığı maaşla kirasını dahi ödeyemiyor. Köşelerde, otel köşelerinde ya da konteynerlerde gününü geçirmeye çalışıyor. Açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamaya çalışıyor. Emekli maaşı 16-17 bin lira. Açlık sınırı 28–30 bin, yoksulluk sınırı ise yaklaşık 95 bin lira. Ortalama kira 20 bin lira. Sadece simit yesek bile, faturalarla birlikte 30-40 bin lirayı buluyor. Nasıl yaşadığımız belli değil” dedi.

NE YİYECEĞİM, NE İÇECEĞİM?

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş da “Emekliler bugün 3-4 kişi bir araya gelip kiralık ev tutmak zorunda kalıyor ya da hasarlı evlerde yaşamaya çalışıyor. Yakacak odunu, kömürü yok. Kira derdi var. En düşük emekli maaşı 18 bin 800 liraya çıkarılsa bile, yüzde 100 zam yapılsa dahi bu emeklinin derdine çare olmaz” dedi. Emekli Handan Hanife Saraç ise "Emekli alması gerekeni alamıyor. Pazara gidiyor, ‘Bu niye bu kadar pahalı? Ben ne yiyeceğim ne içeceğim? Bunu nasıl alacağım?’ diye soruyor. File boş, çanta boş, geri dönüyor. Bunlara şahit oluyoruz. Kim tutacak emeklinin elinden?” ifadelerini kullandı.

İNSANIN HORLANDIĞI DÖNEM

Emekliler Meclisi Sendikası aktivisti Mehmet Erdem Uzunoğlu ise şunları söyledi: Buraya gelirken gördüm; bir adam ekmeği yerden aldı, duvarın dibine oturdu, kuru ekmek yedi. Vicdanım parçalandı. Böyle bir tablo, en geri kalmış ülkelerde bile yoktur. İnsanın değerinin olmadığı, horlandığı bir ülkedeyiz. Emekliler, bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta sormayı da bilir. Bugün kıymanın kilosu 800 lira, etin kilosu 1.500 lira olmuş. Domates 90 lira, biber 140 lira. Emekli bu şartlarda ne yapacak? Kira mı verecek, gıda mı alacak, beslenmesine mi bakacak, üstüne başına mı bakacak? Hele kış günü yakacağını mı düşünecek?