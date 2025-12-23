Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi.

Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alınmıştı. Diğer zanlılar için ise kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.

YAVUZ ENGİN'DEN ALINDI

150 milyon liralık altın ve gümüş çalınan Büyükçekmece Adliyesi’nde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. T24’den Tolga Şardan’ın haberine göre; Yavuz Engin’in adli emanet odası sorumluluğunun sona ermesi adliyedeki yeni iş bölümü çerçevesinde geliştiği öne sürüldü.

Şardan’ın iddiasına göre; HSK’nın güz dönemi kararnamesiyle adliyedeki savcılıklarda yenilenen iş bölümünde adli emanet odasının sorumluluğu bizzat Başsavcı Mehmet Aydın tarafından Talimat Bürosu Savcısı Mehmet Koçak’a verildi.

Yeni iş bölümüne göre emanet odası ve odadaki kasaların sorumlusu Savcı Koçak olacak.

YENİDOĞAN SORUŞTURMASININ SAVCISIYDI

Savcı Yavuz Engin, izin dönüşünde adli emanet odasında yaptığı incelemede olayı gün ışığına aydınlatmıştı. Engin, aynı zamanda adliyedeki yenidoğan ünitesi soruşturmasını yürüten savcıydı.