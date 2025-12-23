CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar yıl sona ererken de devam ediyor.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yöneticisi olduğu iddia edilen suç örgütüne operasyon yapıldı.

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI, BİRİ CEZAEVİNDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Suç örgütü kurma ve üyelik Rüşvet – irtikap İhaleye fesat karıştırma’ suçlarını işlediği iddia edilen ve önceki operasyondan elde edilen bilgi ve belgeler ve gizli tanık beyanları sonrası yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Dilek Yaman Demir'in aktardıklarına göre; 23 şüpheli gözaltına alındı (1’i cezaevinde) olduğunu belirtti. Operasyon ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Tonguç Çoban da yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖNCEKİ OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI

Daha önce 10 Temmuz tarihinde Şile Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları gerekçe gösterilerek operasyon düzenlenmişti. Aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.