İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Soykan'ın avukatı Özge Naz Akkaya adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamalarından Soykan hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Soykan'ın avukatı Akkaya, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, Soykan hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.





NE OLMUŞTU?





Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere’nin gözaltına alınması üzerine “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor” paylaşımı yapmıştı.

Daha sonraki gözaltı haberleri üzerine de “‘Seçimde AKP’yi yenmek’ suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar” ve “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak” demişti.

Soykan, 5 Temmuz’da hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınmıştı.

Vatan Emniyet’ten, İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Soykan, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Soykan, “yurtdışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.