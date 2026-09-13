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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir satış ihalesi duyurusunu Resmi Gazete'de yayımladı. Genel Müdürlük bünyesinde yetiştirilen 3 bin 50 baş reforme küçükbaş hayvan, açık artırma yöntemiyle alıcıların beğenisine sunulacak.

3 BİN 50 BAŞ KANGAL AKKARAMAN SATIŞTA

Canlı ağırlık esas alınarak gerçekleştirilecek ihale kapsamında satışı yapılacak hayvanların detayları şu şekilde açıklandı:

300 baş Kangal Akkaraman koyun

2 bin 600 baş Kangal Akkaraman erkek kuzu

150 baş Kangal Akkaraman dişi kuzu

Toplam 15 parti halinde düzenlenecek olan açık artırmada alıcılar her parti için ayrı teklif verebilecek.

İHALE 24 EYLÜL'DE YAPILACAK

Söz konusu ihale, 24 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen üreticiler ve besiciler, ihale şartnamesine kurumun resmi internet sitesi olan "www.tigem.gov.tr" adresindeki "pazarlama ihaleleri" bölümünden ulaşabilecek.