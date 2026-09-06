Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek.

İşletmenin Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, tayların satışı elektronik ihale usulüyle yapılacak.

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İHALE 28 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

İhale, 28 Eylül’de başlayacak ve 2 Ekim’de sona erecek.

Taylara göre ihalenin başlangıç ve bitiş saatleri, TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden görülebilecek.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyenlerin TİGEM e-Tay Satış Platformu’nda üyelik kaydının bulunması ve geçici teminat vermesi gerekecek.

İhaleye ilişkin şartnameye e-Tay Satış Platformu üzerinden veya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.