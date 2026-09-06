Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek.
İşletmenin Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, tayların satışı elektronik ihale usulüyle yapılacak.
İHALE 28 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK
İhale, 28 Eylül’de başlayacak ve 2 Ekim’de sona erecek.
Taylara göre ihalenin başlangıç ve bitiş saatleri, TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden görülebilecek.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU
İhaleye katılmak isteyenlerin TİGEM e-Tay Satış Platformu’nda üyelik kaydının bulunması ve geçici teminat vermesi gerekecek.
İhaleye ilişkin şartnameye e-Tay Satış Platformu üzerinden veya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.