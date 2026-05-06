Kaza, Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Üçtepeler Sokak istikametinden gelen Kapuz Caddesi'ne geçmek isteyen O.S.’nin kullandığı 06 BH 4857 plakalı hafif ticari araç ile Yalıkavak istikametine giden Cihan Yılmaz yönetimindeki 48 AYG 659 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz savrulup yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü O.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.