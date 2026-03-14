Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarını devreye alan Bakanlık, teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmak amacıyla "Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun (GSYF) kurulduğunu duyurdu.

4 Mart 2026’da SPK onayı alan yeni modelle, geleneksel yöntemlerin dışına çıkılarak start-up altyapısı ve inovatif girişimler doğrudan desteklenecek. Özellikle otomotiv sektöründeki köklü değişim sürecinde Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

KİMLER DESTEKLENECEK?

Fon, sadece mevcut ihracatçıları değil, geleceğin teknolojisini üreten potansiyel girişimleri de odağına alıyor. Desteklenecek öncelikli alanlar ise şöyle:

Batarya teknolojileri, otonom sürüş, yapay zekâ ve yazılım tabanlı araç sistemleri.

Karbon ayak izini azaltan "yeşil teknoloji" ve döngüsel ekonomi projeleri.

İthalat bağımlılığını azaltan, yüksek katma değerli ve patentli ürün geliştiren firmalar.

SERMAYE DESTEĞİ DE SUNMAYI HEDEFLİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, oluşturulan bu inovatif bakış açısının sadece sermaye desteği sunmakla kalmayacağı, aynı zamanda yüksek potansiyelli şirketlerin uzun vadeli değer kazanmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Özellikle mobilite, akıllı ulaşım sistemleri ve veri analitiği gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin, otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan "ileri imalat" çözümleriyle öncelikli olarak desteklenmesi bekleniyor.