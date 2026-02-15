Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları

Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları

Gökyüzünün enerjisi bugün ilişkilerden kariyere, maddi konulardan kişisel kararlara kadar birçok alanda etkisini gösteriyor. İşte burcunuza özel günlük yorumlar…

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 1

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık tuzağına dikkat. Özellikle iş ortamında ani tepkiler vermemeye çalış. Akşam saatleri sosyal anlamda güzel gelişmeler getirebilir.

1 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 2

BOĞA

Maddi konular ön planda olabilir. Uzun zamandır düşündüğün bir harcama için karar verebilirsin. Duygusal anlamda ise güven ihtiyacın artıyor.

2 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 3

İKİZLER

İletişim trafiğin yoğun. Beklediğin bir mesaj ya da haber gelebilir. Yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir; acele etmeden plan yap.

3 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 4

YENGEÇ

Geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Duygusal hassasiyetin artmış durumda. Kendine zaman ayırmak ve iç sesini dinlemek iyi gelecektir.

4 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 5

ASLAN

Sahne senin! İş ya da sosyal çevrende dikkat çekiyorsun. Liderlik yönünü ortaya koyabileceğin fırsatlar var. Ego çatışmalarına dikkat.

5 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 6

BAŞAK

Detaycılığın bugün avantaj sağlayacak. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal bir gün. Sağlık konularında küçük ihmal varsa gözden geçir.

6 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 7

TERAZİ

İkili ilişkiler gündemde. Denge kurmakta zorlanabilirsin ama açık iletişim sorunları çözer. Sanatsal ya da estetik konular ilham verebilir.

7 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 8

AKREP

Sezgilerin oldukça güçlü. Gizli kalan bir durum açığa çıkabilir. Maddi veya ortaklı konularda stratejik davranman gerekebilir.

8 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 9

YAY

Yeni planlar ve seyahat düşünceleri gündeme gelebilir. Ufkun genişliyor. Eğitim ya da kişisel gelişimle ilgili bir adım atabilirsin.

9 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 10

OĞLAK

Sorumlulukların artıyor. İş hayatında disiplinli tavrın takdir görecek. Aile içinde çözülmesi gereken bir konu gündeme gelebilir.

10 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 11

KOVA

Farklı fikirlerinle öne çıkıyorsun. Arkadaş çevrende dikkat çekeceğin bir konuşma yapabilirsin. Beklenmedik bir gelişme seni şaşırtabilir.

11 12
Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları - Resim: 12

BALIK

Duygusal derinlik artıyor. İçsel farkındalık yaşayabileceğin bir gün. Maddi konularda sezgilerine güven ama gerçekleri de göz ardı etme.

12 12
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro