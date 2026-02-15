Yeni başlangıçların eşiğinde: 15 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık tuzağına dikkat. Özellikle iş ortamında ani tepkiler vermemeye çalış. Akşam saatleri sosyal anlamda güzel gelişmeler getirebilir.
BOĞA
Maddi konular ön planda olabilir. Uzun zamandır düşündüğün bir harcama için karar verebilirsin. Duygusal anlamda ise güven ihtiyacın artıyor.
İKİZLER
İletişim trafiğin yoğun. Beklediğin bir mesaj ya da haber gelebilir. Yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir; acele etmeden plan yap.
YENGEÇ
Geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Duygusal hassasiyetin artmış durumda. Kendine zaman ayırmak ve iç sesini dinlemek iyi gelecektir.
ASLAN
Sahne senin! İş ya da sosyal çevrende dikkat çekiyorsun. Liderlik yönünü ortaya koyabileceğin fırsatlar var. Ego çatışmalarına dikkat.
BAŞAK
Detaycılığın bugün avantaj sağlayacak. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal bir gün. Sağlık konularında küçük ihmal varsa gözden geçir.
TERAZİ
İkili ilişkiler gündemde. Denge kurmakta zorlanabilirsin ama açık iletişim sorunları çözer. Sanatsal ya da estetik konular ilham verebilir.
AKREP
Sezgilerin oldukça güçlü. Gizli kalan bir durum açığa çıkabilir. Maddi veya ortaklı konularda stratejik davranman gerekebilir.
YAY
Yeni planlar ve seyahat düşünceleri gündeme gelebilir. Ufkun genişliyor. Eğitim ya da kişisel gelişimle ilgili bir adım atabilirsin.
OĞLAK
Sorumlulukların artıyor. İş hayatında disiplinli tavrın takdir görecek. Aile içinde çözülmesi gereken bir konu gündeme gelebilir.
KOVA
Farklı fikirlerinle öne çıkıyorsun. Arkadaş çevrende dikkat çekeceğin bir konuşma yapabilirsin. Beklenmedik bir gelişme seni şaşırtabilir.
BALIK
Duygusal derinlik artıyor. İçsel farkındalık yaşayabileceğin bir gün. Maddi konularda sezgilerine güven ama gerçekleri de göz ardı etme.