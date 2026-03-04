Teknoloji şirketi Google, Pixel Drop yazılım güncellemesiyle Android kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir özelliği duyurdu. “Find Hub” ağına eklenen sistem sayesinde yolcular, kaybolan bagajlarının konumunu takip ederek havayolu şirketleriyle paylaşabilecek.

Yeni özellik, bagajlarına uyumlu takip cihazı yerleştiren kullanıcıların valizlerinin konumunu anlık olarak görüntüleyebilmesini sağlıyor. Yolcular ayrıca oluşturulan güvenli bağlantı üzerinden bu konum bilgisini doğrudan havayolu şirketleriyle paylaşabiliyor.

Sistemin kullanımı oldukça basit şekilde tasarlandı. Kullanıcılar Find Hub uygulamasına giriş yaptıktan sonra kaybolan eşyayı seçerek “Eşya konumunu paylaş” seçeneğini kullanabiliyor. Oluşturulan özel takip bağlantısı havayolu şirketinin uygulaması veya web sitesi üzerinden yetkililere iletilerek bagajın hareketleri takip edilebiliyor.

Google, sistemde güvenlik ve gizlilik konusuna da dikkat çekti. Paylaşılan konum bağlantıları 7 gün sonra otomatik olarak geçersiz hale geliyor. Ayrıca telefon, bagajın tekrar kullanıcıya yaklaştığını algıladığında konum paylaşımı otomatik olarak durduruluyor.

Yeni sistem şu anda Türk Hava Yolları ve AJet dahil olmak üzere 10’dan fazla havayolu şirketi tarafından destekleniyor. Air India, China Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Airlines, Saudia Airlines ve Scandinavian Airlines da entegrasyon sağlayan şirketler arasında yer alıyor.

Google’ın önümüzdeki dönemde daha fazla havayolu şirketiyle iş birliği yaparak sistemi genişletmeyi planladığı belirtiliyor.