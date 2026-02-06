Thodex vurgunu davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025'de cezaevinde yaşamına son vermişti.

TUTUKLU 2 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan 2 sanık bugün hakim karşısına çıktı.

Faruk Fatih Özer'in ailesinden de katılımın olduğu davada tutuklular tahliye edildi ve dosyasda tutuklu kimse kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.