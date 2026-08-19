The Economist dergisinin 17 Ağustos tarihli sayısında, Nobel ödüllü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu hakkında yayımlanan imzasız makale, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Makalede kullanılan alışılmışın dışındaki üslup tartışma yaratırken, Acemoğlu yazıya yanıt hakkı talep etti.

ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN İFADELER

Acemoğlu’nun akademik kariyerinin ve kaleme aldığı makalelerin incelendiği yazıda tercih edilen dil, akademik eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle tepki topladı.

Özellikle imzasız olarak yayımlanan metinde yer alan, "Herhangi bir ekonomiste birkaç kadeh içki ısmarlayıp sarhoş etseniz, size Acemoğlu'nun teoride iyi olduğunu ancak modası geçmiş ve başarısız ekonomik teorileri popüler hale getirmeye çalıştığını söyleyecektir" şeklindeki ifadeler, profesyonellikten uzak bulunarak ekonomi camiasında "itibar suikastı" yorumlarına neden oldu.

PROF. DR. ACEMOĞLU'NDAN YANIT HAKKI TALEBİ

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yapan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, söz konusu makaleden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yazının arka planında daha endişe verici durumlar olduğunu işaret eden Acemoğlu, dergi yönetiminden resmi olarak cevap hakkı istediğini belirtti.

Acemoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Economist dergisinin makalesinden memnun değilim, bu makale bir karalama gibi hissettiriyor. Bunun da bir arka planı var, ki bu daha endişe verici (bir noktada paylaşacağım gibi). Onlara yanıt vermeme izin vermelerini rica ettim. Cevaplarını bekliyorum. Eğer dergide yayımlanmazsa, yanıtımı buradan paylaşacağım."