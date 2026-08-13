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Kaynak: Haber Merkezi

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nun yeni kitabı Hangi Liberal Demokrasi, ABD ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yayımlandı.

Doğan Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan eser, liberal demokrasinin tarihsel dönüşümünü, günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunları ve bu krizden çıkış için önerilen çözüm yollarını ele alıyor.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Kitabın Türkçe baskısının yayımlanmasının ardından Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipçilerim, kitabın Türkçesi çıktı. Buradan ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkürler. HANGİ LİBERAL DEMOKRASİ."



LİBERAL DEMOKRASİNİN KRİZİNİ ELE ALIYOR

Acemoğlu, kitabında liberal demokrasinin tarih boyunca refahın paylaşımı, hesap verebilir yönetim ve bilgiye erişim gibi alanlarda önemli kazanımlar sağladığını ancak zaman içerisinde bu yapının kendi içinde bir krize sürüklendiğini savunuyor.

Eserde özellikle dijital teknolojilerin ekonomik dönüşüme etkisi, artan gelir eşitsizliği ve sanayi sonrası ekonominin ortaya çıkardığı sorunlar kapsamlı şekilde inceleniyor.

"İŞÇİ SINIFI LİBERALİZMİ" ÖNERİSİ

Acemoğlu, yaşanan krize çözüm olarak "işçi sınıfı liberalizmi" adını verdiği yaklaşımı öneriyor. Bu model; ortak refahı önceleyen, yerel toplulukları güçlendiren ve toplumun farklı kesimlerinin karar alma süreçlerine daha fazla katılımını hedefleyen bir anlayış üzerine kurulu.

Ekonomist Thomas Piketty de kitap için yaptığı değerlendirmede, eserin Roosevelt döneminin "işçi sınıfı liberalizmi" anlayışını günümüze taşıyan güçlü bir çalışma olduğunu ifade ederken, iktisatçı Asaf Savaş Akat ise kitabın özellikle kurumsal gelişim sorunları yaşayan ülkeler açısından önemli değerlendirmeler içerdiğini belirtiyor.