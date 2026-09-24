Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

The Economist, Türkiye’deki fon krizinin yüz binlerce yatırımcıyı etkilediğini yazdı. Dergi, yaşananların finans piyasalarına güveni, uluslararası finans merkezi hedefini ve Türkiye’nin küresel piyasa statüsünü tehdit ettiğini belirtti.

İngiliz ekonomi dergisi, Türkiye’de yaşanan yatırım fonu krizini analiz etti. Dergi, bazı fon ve hisselerde görülen olağanüstü yükselişlerin ardından yaşanan sert düşüşlerin finans piyasalarına duyulan güveni sorgulattığını belirtti. Analizde, krizin yüz binlerce yatırımcının yanı sıra Türkiye’nin uluslararası finans merkezi olma hedefini ve "gelişmekte olan piyasa" statüsünü tehdit ettiği ifade edildi.

"GERÇEK OLAMAYACAK KADAR İYİ"

The Economist, Türkiye’deki fiyat hareketlerinin boyutuna dikkat çekerek bazı yatırım fonlarının “gerçek olamayacak kadar iyi” görünen getiriler açıkladığını aktardı. Dergi, varlık yönetim şirketi Tera’nın ana fonunun üç yılda yüzde 60 binin üzerinde değer kazandığını, Destek Finans Faktoring’in ise halka arzından yaklaşık 17 ay sonra hisse fiyatındaki yüzde 7 binlik artışla Türkiye’nin borsada işlem gören ikinci büyük şirketi haline geldiğini yazdı.

"ÖDEME YAPMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLDİ"

Analize göre Tera ve bazı portföy yönetim şirketleri, yatırımlarını çekmek isteyen yatırımcılara ödeme yapmakta güçlük çekti. Ardından bazı şirketlerin yürüttüğü öne sürülen ve bir yetkilinin “Ponzi benzeri” olarak tanımladığı düzeneklere ilişkin iddialar gündeme geldi. Türkiye’nin ana borsa endeksi 16 Eylül’de yüzde 5’ten fazla gerilerken, iki gün içerisinde piyasa değerinden yaklaşık 30 milyar dolar silindi.

The Economist, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 131 yatırım fonunu tasfiye etme kararının yaşanan krizin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti. Bu fonların toplamda yaklaşık 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu tahmin edilirken, en az 450 bin yatırımcının paralarının bir kısmını kaybetme ve kalan varlıklarını geri alabilmek için uzun süre bekleme riskiyle karşı karşıya bulunduğu aktarıldı.

MSCI’DAN UYARI

Dergi ayrıca Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki konumuna dikkat çekti. The Economist, endeks sağlayıcısı MSCI’ın haziran ayında, düzenleyicilerin harekete geçmemesi halinde Türkiye’nin “gelişmekte olan piyasa” statüsünden “sınır piyasa” statüsüne indirilebileceğine ilişkin sinyal verdiğini yazdı. Böyle bir değişikliğin Türkiye’yi Tunus ve Romanya’nın da bulunduğu daha küçük ekonomilerin yer aldığı kategoriye taşıyabileceği belirtildi.

SPK’nın ağustos sonunda fonların tek tek şirket hisselerinde piyasayı köşeye sıkıştıracak büyüklükte pozisyon almasını önlemek amacıyla yeni kurallar getirdiğini aktaran dergi, fon yöneticilerinin bu kurallara uyabilmek için ellerindeki hisseleri hızla satmaya başladığını kaydetti. The Economist’e göre satışların ardından fiyatlar geriledi ve yatırımcılar fonlardan çıkmaya yöneldi.