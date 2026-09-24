İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) fon soruşturmalarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildiğini açıkladı. Gerekçe olarak millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gösterildi.

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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgiye göre, “fon krizi”ne ilişkin haberlere 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

Fon krizi haberlerine erişim engeli... Gerekçe: Milli güvenlik - Resim : 2

İFÖD, millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen haberlere örnek olarak Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü’de yayımlanan haberlerin görsellerini paylaştı.