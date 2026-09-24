Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) fon soruşturmalarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildiğini açıkladı. Gerekçe olarak millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gösterildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgiye göre, “fon krizi”ne ilişkin haberlere 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

İFÖD, millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen haberlere örnek olarak Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü’de yayımlanan haberlerin görsellerini paylaştı.