İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Sadettin Saran’ın Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) verdiği saç örneği testi pozitif çıktı. ATK'daki testinin pozitif çıkmasının ardından Saran sonuçların hatalı olduğunu belirterek özel bir kurumda yeniden test yaptırdı. Yeni yapılan testin sonuçları henüz açıklanmazken TGRT Haber sonuçların çıktığını ve negatif olduğunu ileri sürdü.

'İZAH EDİLEMİYOR'

Canlı yayında test sonuçlarına dair konuşan Prof. Dr. Serhat Ulağlı, negatif çıktığını aktardı. Ulağlı konuşmasında “Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saran'ın testi pozitif çıkmıştı. Başka bir yerde test yaptırdığında negatif çıktı. Yüzde yüz güvenilen bir kamu kurumu ile özel bir kurumda yapılan testin farklı çıkması çok izah edilemiyor” sözlerini sarf etti.

SAATLER SONRA DÜZELTTİ

Ulağlı’nın sözleri kısa sürede gündem olurken sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Test sonuçlarını yayındaki Mustafa Kemal Çiçek’in söylediğini belirten Ulağlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yayında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın bağımsız bir kuruluşta yaptırdığı testin negatif çıktığına dair benim bir bilgim olmayıp, benim değerlendirmem açıklamayı yapan av Mustafa Kemal Çiçek beyin yorumuna dayanmaktadır. Yanlış anlamayı düzeltmek istedim."

BAŞSAVCILIK YALANLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TGRT'nin Sadettin Saran'ın ikinci testi negatif çıktı haberini yalanladı. Başsavcılık özel laboratuvar sonucuna ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştırılmadığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında dosyada tek incelemenin Adli Tıp Kurumu tarafından yapıldığı belirtildi.