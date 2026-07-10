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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’nin 2026 yılı sahipleri belli oldu. Bu yıl kişi dalındaki ödüller gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ’a, kurum dalındaki ödüller ise T24 internet gazetesi, Tele2 haber basın emekçileri ve Cumhuriyet TV basın emekçilerine verildi.

TGC tarafından basın özgürlüğünün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülleri, her yıl 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde sahiplerini buluyor.

KİŞİ DALINDA ÖDÜLLER İSMAİL ARI VE ALİCAN ULUDAĞ’IN

TGC 2026 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda kişi dalında ödüle gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ değer görüldü.

İSMAİL ARI’YA ÖDÜL GEREKÇESİ

İsmail Arı, halkın haber alma hakkı doğrultusunda yaptığı haberler, kamu gücünün denetlenmesine yönelik çalışmaları, tarikat-cemaat yapılanmaları, hak ihlalleri ve yargı süreçlerine ilişkin haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

ALİCAN ULUDAĞ’A ÖDÜL GEREKÇESİ

Alican Uludağ ise yargı, güvenlik bürokrasisi, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklarla ilgili kamu yararını esas alan gazetecilik anlayışı, baskı ve tehditlere rağmen gerçeği kamuoyuna aktarma çabası nedeniyle ödül aldı.

KURUM DALINDA ÜÇ ÖDÜL VERİLDİ

Basın Özgürlüğü Ödülü’nün kurum dalındaki sahipleri ise T24 İnternet Gazetesi, Tele2 Haber Basın Emekçileri ve Cumhuriyet TV Basın Emekçileri oldu.

T24’E BAĞIMSIZ GAZETECİLİK VURGUSU

T24 İnternet Gazetesi, bağımsız, çoğulcu ve eleştirel gazetecilik anlayışı; hak ihlalleri, demokrasi, kadın hakları, emek, çevre, basın ve ifade özgürlüğü alanlarındaki haberleri nedeniyle ödüle değer görüldü.

TELE2 HABER ÇALIŞANLARINA ÖDÜL

Tele2 Haber Basın Emekçileri, zor koşullara rağmen meslek ilkelerine bağlı kalarak bağımsız yayıncılığı sürdürmeleri ve basın özgürlüğü mücadelesinden vazgeçmemeleri nedeniyle ödüllendirildi.

CUMHURİYET TV ÇALIŞANLARI ÖDÜL ALDI

Cumhuriyet TV Basın Emekçileri ise baskı, sansür ve yayın engellemelerine rağmen bağımsız gazetecilik ilkelerinden ödün vermeyen habercilik anlayışı nedeniyle ödüle layık görüldü.

SEÇİCİ KURUL TOPLANDI

TGC 2026 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Kurulda; Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, TGC Başkan Vekili Doğan Şentürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu’ndan avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz, TGC Başkanı Vahap Munyar ve iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu yer aldı.

24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ

24 Temmuz, Osmanlı döneminde 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ile birlikte basından sansürün kaldırılmasını simgeliyor. Gazetecilerin sansür memurlarını gazetelere ve matbaalara almamasıyla başlayan süreç, basın özgürlüğü mücadelesinin önemli tarihlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise 1971 yılındaki gelişmelerin ardından 24 Temmuz’u “Basın Bayramı” yerine “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak kabul etti. TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri de her yıl bu anlamlı günde sahiplerine veriliyor.