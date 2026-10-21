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Kaynak: Haber Merkezi

Ligin ikinci yarısında kullanılması planlanan sistemin devreye alınabilmesi amacıyla stadyumlarda gerekli teknik çalışmalar yapılacak. TFF'nin yayımladığı duyuruda, altyapı kurulumuna yönelik ihale sürecinin resmen başladığı belirtildi. İhaleye katılmak isteyen şirketler, tekliflerini kapalı zarf yöntemiyle ya da posta aracılığıyla federasyonun ilgili birimine gönderebilecek.

İHALE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 2 KASIM 2026

İhaleye katılacak firmaların teklif dosyalarını en geç 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar TFF'ye ulaştırması gerekiyor.

Başvuruların, Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Direktörlüğüne teslim edilmesi isteniyor. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurulara ilişkin koşullar ihale duyurusunda yer alıyor.

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ VAR KARARLARINA DESTEK SAĞLAYACAK

TFF, ağustos ayında yaptığı açıklamada, çipli top uygulamasının Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren kullanılmasının planlandığını duyurmuştu.

Stadyumlara kurulacak kablolama ve teknik altyapıyla birlikte çalışacak sistemin, özellikle ofsayt pozisyonları ve ceza sahasında yaşanan elle oynama ihlallerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine anlık veri aktarması hedefleniyor. Böylece hakem kararlarında kullanılan teknik desteğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.