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VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin doğruluk oranını ve karar alma hızını maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu kararla birlikte, stadyumların teknolojik altyapısı baştan aşağı yenilenecek.

VAR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR: STATLARA 4 EK KAMERA

Çipli top uygulamasının yanı sıra hakemlerin karar süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Süper Lig stadyumlarına dört yeni ilave kamera yerleştirilecek. Çipli top ile entegre çalışacak bu kameralar sayesinde özellikle milimetrik pozisyonlarda hata payının en aza indirilmesi hedefleniyor.

MALİYET İÇİN FIFA VE YAYINCI KURULUŞ DEVREDE

Sistemin kurulum, sensör alıcıları, yazılım entegrasyonu ve teknik personel gereksinimleri sebebiyle yüksek bir bütçe oluşturması bekleniyor. TFF Yönetimi, bu finansal yükü hafifletmek adına FIFA’ya başvuru yaparak destek talebinde bulunacak. Ayrıca maliyetin paylaşılması doğrultusunda yayıncı kuruluştan da katkı istenmesi planlanıyor.

Federasyon yetkilileri, FIFA’dan olumsuz yanıt gelse dahi geri adım atılmayacağını ve gerekli tüm kaynağın TFF imkanlarıyla karşılanarak projenin mutlaka hayata geçirileceğini vurguladı.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Topun merkezinde yer alan yüksek frekanslı hareket sensörleri, topa temas edildiği anı saniyede yüzlerce kez veri üreterek doğrudan VAR merkezine iletiyor.

Sensörler tek başına karar vermiyor. Elde edilen anlık veriler, stadyumdaki kameralar ve oyuncu takip teknolojileriyle eşleştirilerek orta ve VAR hakemlerine rehberlik ediyor.

TEKNOLOJİNİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR VE OLASI RİSKLER

Sistemin lige katacağı yeniliklerin yanı sıra beraberinde getirdiği teknik zorluklar da dikkat çekiyor:

ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR

Kesinleşen Ofsayt Anı: Ofsayt çizgisi çekilirken ayağın veya topun en son temas ettiği an net olarak tespit edilecek; "yanlış kare durduruldu" tartışmaları sona erecek.

Hızlı İnceleme Süresi: Görüntülerin saniyelerce ileri-geri sarılma ihtiyacı ortadan kalkarak VAR inceleme süreleri kısalacak.

Kritik Temasların Tespiti: Topun hücumdan mı yoksa savunmadan mı geldiği ve ceza sahasındaki elle oynama pozisyonlarının şiddeti şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenecek.

3D Animasyon Desteği: Tartışmalı kararlar yayıncı kuruluş aracılığıyla 3 boyutlu animasyonlarla ekrana getirilerek izleyici şeffaflığı sağlanacak.

KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER VE DEZAVANTAJLAR

Yüksek Kurulum Maliyeti: Yalnızca topun değil; stadyum altyapısının, sensörlerin, yazılımların ve teknik personelin sürekli maliyet üretmesi.

Altyapı Standartları: Stadyumlar arasındaki internet altyapısı, ışıklandırma veya kamera açısı farklılıklarının sistem performansına olumsuz yansıması.

Teknik Arıza Riski: Çip veya alıcı sistemlerinde yaşanabilecek olası bir teknolojik aksaklıkta maç ortasında geleneksel VAR yöntemine dönülme zorunluluğu.

SAHA İÇİ DİSİPLİNDE UEFA STANDARTLARI ESAS ALINACAK

Toplantıda yalnızca teknolojik altyapı değil, saha içi hakem yönetimi ve kurallar da masaya yatırıldı. TFF, tartışmalı pozisyonlarda FIFA'nın katı kuralları yerine UEFA’nın daha esnek uygulama standartlarını benimseme kararı aldı.

Bu doğrultuda; futbolcuların elleriyle ağızlarını kapatarak hakemle konuşması gibi durumlarda VAR'ın devreye girmesi ve sarı kart uygulamalarında UEFA çizgisine paralellik sağlanacak.

HAKEM ZAMLARINA ENFLASYON SINIRI VE 1. LİG TEKLİFİ

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yeni sezon sunumunun ardından gündeme gelen hakem maaşları konusunda TFF Yönetimi net tavır koydu. MHK'nin yüksek zam talebine karşın, hakem ücretlerindeki artışın resmi enflasyon oranıyla sınırlandırılmasına karar verildi.

Öte yandan, 1. Lig Kulüpler Birliği'nin sunduğu "8'li Play-Off" önerisi de kurulda görüşüldü. Federasyon, söz konusu talebin tüm 1. Lig kulüplerinin ortak imzasıyla tekrar sunulması halinde konunun yeniden değerlendirileceğini bildirdi.