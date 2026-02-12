Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu: "Yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

Galatasaray’ın takım doktoru Abdullah Yener İnce, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca Fenerbahçe A Takım Kulüp Tercümanı Saruhan Karaman, bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.