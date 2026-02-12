Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe

Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da…

Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da…

Dünyanın en zeki şehirleri hangileri? Bilim insanlarının 2025 verilerine dayandırdığı dünyanın en zeki şehirleri sıralaması yayımlandı. Türkiye'den üç şehir listeye girerek büyük başarı elde etti. Bilişsel performans ile akıllı şehir göstergelerini birleştiren bu yeni raporda detaylar ve tam liste ş

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 1

Dünyanın en zeki şehirleri sıralaması netleşti. Hangi bölgeler öne çıkıyor? IQ ortalamasının ötesine geçen araştırmada dijitalleşme seviyesi, kriz dönemlerinde geliştirilen yenilikçi çözümler ve yoğun öğrenci nüfusu gibi unsurlar dikkate alındı.

1 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 2

İşte Türkiye'den üç şehrin yer aldığı o liste!

DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ

2 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 3

1- Zürih, İsviçre

2- Singapur

3 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 4

3- Seul, Güney Kore

4- Oslo, Norveç

4 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 5

5- Canberra, Avustralya

6- Cenevre, İsviçre

5 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 6

7- Londra, İngiltere

8- Kopenhag, Danimarka

6 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 7

9- Abu Dabi, BAE

10- Helsinki, Finlandiya

7 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 8

11- Taipei, Tayvan

12- Amsterdam, Hollanda

8 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 9

13- Münih, Almanya

14- New York, ABD

9 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 10

15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

16- Stockholm, İsveç

10 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 11

17- Hong Kong

18- Berlin, Almanya

11 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 12

19- ANKARA, TÜRKİYE

20- Tokyo, Japonya

12 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 13

21- Tel Aviv, İsrail

22- Paris, Fransa

13 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 14

23- Toronto, Kanada

24- İSTANBUL, TÜRKİYE

14 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 15

25- Boston, ABD

26- Barselona, İspanya

15 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 16

27- Sidney, Avustralya

28- Şanghay, Çin

16 17
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da… - Resim: 17

29- Viyana, Avusturya

30- Dubai, BAE

17 17
