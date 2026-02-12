Dünyanın en zeki şehirleri sıralaması netleşti. Hangi bölgeler öne çıkıyor? IQ ortalamasının ötesine geçen araştırmada dijitalleşme seviyesi, kriz dönemlerinde geliştirilen yenilikçi çözümler ve yoğun öğrenci nüfusu gibi unsurlar dikkate alındı.
Dünyanın en zeki 30 şehri belli oldu: Türkiye'den üç il ilk 30'da…
Dünyanın en zeki şehirleri hangileri? Bilim insanlarının 2025 verilerine dayandırdığı dünyanın en zeki şehirleri sıralaması yayımlandı. Türkiye'den üç şehir listeye girerek büyük başarı elde etti. Bilişsel performans ile akıllı şehir göstergelerini birleştiren bu yeni raporda detaylar ve tam liste şTaner Yener
İşte Türkiye'den üç şehrin yer aldığı o liste!
DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ
1- Zürih, İsviçre
2- Singapur
3- Seul, Güney Kore
4- Oslo, Norveç
5- Canberra, Avustralya
6- Cenevre, İsviçre
7- Londra, İngiltere
8- Kopenhag, Danimarka
9- Abu Dabi, BAE
10- Helsinki, Finlandiya
11- Taipei, Tayvan
12- Amsterdam, Hollanda
13- Münih, Almanya
14- New York, ABD
15- ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
16- Stockholm, İsveç
17- Hong Kong
18- Berlin, Almanya
19- ANKARA, TÜRKİYE
20- Tokyo, Japonya
21- Tel Aviv, İsrail
22- Paris, Fransa
23- Toronto, Kanada
24- İSTANBUL, TÜRKİYE
25- Boston, ABD
26- Barselona, İspanya
27- Sidney, Avustralya
28- Şanghay, Çin
29- Viyana, Avusturya
30- Dubai, BAE