TOKİ kura takvimi 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ'de bu hafta sonunda toplam 7 ilde 25.985 konut daha çekilecek ve kura yapılan il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek. Genel Durum ve Teslimat TakvimiKura süreci 27 Şubat 2026'ya kadar tüm illerde tamamlanacak. TOKİ evlerinin hak sahipleri belirlendikten sonra inşaat ve teslim aşamaları başlayacak. TOKİ'nin açıkladığına göre, deprem bölgesindeki konutların ilk teslimatı 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027'den itibaren yapılacak.