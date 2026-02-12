TOKİ'de bugün (12 Şubat 2026) Çankırı'da 1.753 konut için kura çekildi ve süreç ilerliyor. TOKİ kurallarında şu ana kadar Anadolu'daki birçok il tamamlanırken, en yüksek başvuru sayısına sahip büyükşehirler İstanbul, Ankara ve İzmir için gözler hala takvimde.
TOKİ kura takvimi 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen "İlk Evim" kura maratonu hız kesmeden devam ediyor. 29 Aralık 2025'te başlayan çekilişlerde, 11 Şubat 2026 itibarıyla 53 ilde toplam 184 bin 995 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.Derleyen: Dilek Taşdemir
TOKİ, yoğunluğu yönetmek amacıyla bu illerin kura tarihlerini genellikle takvimin sonuna doğru planlıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Çekimi Ne Zaman?TOKİ tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için henüz resmi kura tarihi duyurulmadı.
Güncel haberler ve resmi açıklamalara göre (TOKİ sitesi dahil), bu üç büyükşehirin çekilişleri 27 Şubat 2026'ya kadar süren genel takvim içinde yer alacak, ancak kesin günler haftalık ilanlarla açıklanmaya devam edecek.
TOKİ başvuru yoğunluğu nedeniyle (İstanbul'da 1 milyondan fazla, Ankara ve İzmir'de yüz binlerce başvuru) bu illerin kuraları en sona bırakılmış görünüyor
İstanbul: 100.000 konut (en yüksek sayı)
Ankara: Yaklaşık 31.000 konut
İzmir: Yaklaşık 21.000 konut
Tarihler TOKİ'nin resmi sitesi (toki.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden haftalık olarak güncelleniyor. Şu anki haftalık takvim (9-13 Şubat 2026) şöyle:
9 Şubat: Yozgat (2.858 konut), Kütahya (3.592 konut)
10 Şubat: Bilecik (1.419 konut)
11 Şubat: Çankırı (1.753 konut)
12 Şubat: Bolu (1.950 konut)
13 Şubat: Tekirdağ (6.865 konut), Balıkesir (7.548 konut)
TOKİ'de bu hafta sonunda toplam 7 ilde 25.985 konut daha çekilecek ve kura yapılan il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek. Genel Durum ve Teslimat TakvimiKura süreci 27 Şubat 2026'ya kadar tüm illerde tamamlanacak. TOKİ evlerinin hak sahipleri belirlendikten sonra inşaat ve teslim aşamaları başlayacak. TOKİ'nin açıkladığına göre, deprem bölgesindeki konutların ilk teslimatı 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027'den itibaren yapılacak.