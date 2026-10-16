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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin tarihiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklanan karşılaşmanın, bir gün öne çekilerek 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği belirtildi.

ERSİN DÜZEN: 'DERBİNİN PAZAR GÜNÜNE ALINMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

Spor yorumcusu Ersin Düzen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinde değişiklik yaşanabileceğini söyledi.

Now Spor'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düzen, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 25 Ekim tarihinde oynanma ihtimali var. Biliyorsunuz pazartesi oynanacağına dair bir resmi açıklama yapılmıştı. Derbinin Pazar gününe alınma ihtimali çok yüksek."

RESMİ PROGRAMDA 26 EKİM GÖRÜNÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce açıklanan maç programına göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Ersin Düzen'in açıklamalarının ardından derbinin 25 Ekim Pazar gününe çekilebileceği iddiası gündeme gelirken karşılaşmanın tarihinde değişiklik yapıldığına ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi.

Dev derbinin kesin tarihi ve saatine ilişkin gözler Türkiye Futbol Federasyonundan yapılabilecek açıklamaya çevrildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇ PROGRAMI

Galatasaray:

17 Ekim Cumartesi 16.00: Gençlerbirliği (D)

21 Ekim Çarşamba 19.45: Lille (D)

26 Ekim Pazartesi 21.30: Fenerbahçe (E)

Fenerbahçe:

17 Ekim Cumartesi 19.00: Alanyaspor (E)

20 Ekim Salı 19.45: Slavia Prag (E)

26 Ekim Pazartesi 21.30: Galatasaray (D)