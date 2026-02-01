TFF 1. Lig ekiplerinden Serikspor’da üst üste deprem yaşanıyor. Ligde peş peşe kötü sonuçlar alan ve son olarak Bodrum FK’ya 3-0 mağlup olan Akdeniz ekibinde forvet krizi yaşanıyor.

PEŞ PEŞE YENİLGİ ALMAYA BAŞLADILAR

Alınan son mağlubiyetle birlikte 26 puanda kalan Serikspor ise 17. sırada kaldı. İlk defa TFF 1. Lig’de mücadele eden Serikspor’da taraftarlar kulübün sahibi Azeri iş adamı Tufan Sadygov’a tepki gösteriyor.

Azeri iş adamı Tufan Sadygov

OĞLUNU FORVETE ALINCA ORTALIK KARIŞTI! 4 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR

Ekonomik kriz yaşayan Serikspor’da başkan Tufan Sadygov, forvette oğlu Ilya Sadygov’u oynattırıyor.

Son 4 haftada gol atamayan Serikspor, kalesinde ise 17 gol gördü.

Bu sezon Serikspor’da 17 maça çıkan Ilya Sadygov, henüz fileleri havalandıramazken sadece 1 isabetli şutu var.