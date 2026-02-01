Kocaelispor, kış transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Marmara ekibi Manchester City’den kadrosuna kattığı genç orta saha oyuncusu Mamadou Susoho ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

İLK İDMANINA ÇIKTI

21 yaşındaki yıldız futbolcu, Kocaelispor’la ilk idmanlarına çıktı. Teknik direktör Selçuk İnan’ın ısrarla istediği Mamadou Susoho, şimdiden takıma ayak uydurmuş durumda.

TEDESCO’NUN KABUSU OLACAK

Susoho’nun, Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer alacağı öğrenildi. Manchester City'den gelen genç futbolcunun ayağının tozuyla Fenerbahçe maçında sahaya çıkması bekleniyor. Yıldız oyuncun hızı ve fiziğiyle Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatacağı öngörülüyor.

Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Nereden İzlenir?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Alper Akarsu olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Murat Altan, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bilal Gölen üstlenecek.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 1.500 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 5 bin TL şeklinde. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

• PREMİUM VIP: 5.000 TL

• GOLD VIP: 3.500 TL

• CLASSIC VIP: 3.000 TL

• BATI VIP ÜST: 2.750 TL

• DOĞU MARATON ALT: 2.500 TL

• DOĞU MARATON ÜST: 2.000 TL

• HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ALT: 1.500 TL

• HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ÜST: 1.500 TL

• KUZEY KALE ARKASI ALT: 1.500 TL

• KUZEY KALE ARKASI ÜST: 1.500 TL