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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin eğitime, fırsat eşitliğine ve gençlerin eğitimine sağladığı katkılar için Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Melike Koçoğlu tarafından Belediye Başkanvekili Celal Akaç’a ‘TEV Eğitim Dostu’ kurum sertifikası takdim edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde eğitime her alanda destek sağlayan Ortahisar Belediyesi, burs kampanyasının yanı sıra çeşitli işbirliği ve protokollerle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ortahisar Belediyesi ile TEV arasında imzalanan protokol kapsamında, cenaze ve özel günlerde canlı çiçek gönderimi yerine TEV’in 2D çiçek ve çelenkleri tercih edilerek üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanıyor.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Melike Koçoğlu, TEV Şubeler Grup Müdürü Didem Rastgeldi ve TEV Trabzon Şube Müdürü Emrah Nebioğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanvekili Celal Akaç’ı ziyaret etti. Ortahisar Belediyesi ile TEV arasında yürütülen güçlü iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Koçoğlu, Ortahisar Belediyesi’nin eğitime, fırsat eşitliğine ve gençlerin gelişimine katkıda bulunarak 'TEV Eğitim Dostu' unvanını almaya hak kazandığını söyledi. Koçoğlu, ‘TEV Eğitim Dostu’ kurum sertifikasını Başkanvekili Celal Akaç’a takdim etti.

AKAÇ: “EĞİTİME VE GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Ortahisar Belediyesi’nin eğitime ayrı bir önem verdiğini ifade eden Belediye Başkanvekili Celal Akaç, “Gönderdiğimiz her bir çiçeğin, her bir çelengin öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlaması bizleri son derece mutlu ediyor. İmkânlarımız ölçüsünde TEV ile olan bu iş birliğimizi sürdürmeye, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TEV Genel Müdürü Melike Koçoğlu da, gençlerin eğitim hayatına katkı sunan bu işbirliği için Ortahisar Belediyesi’ne ve Başkan Kaya’ya teşekkür etti.