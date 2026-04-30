İlk kez 2017’de tanıtılan araç için üretimin 2019’da başlayacağı duyurulmuştu; ancak bu hedef sırasıyla 2020, 2021 ve 2022’ye kaydırıldı. Nihayetinde sınırlı sayıda üretilen pilot araçlar teslim edilse de, gerçek anlamda seri üretime geçiş yaklaşık 7 yıllık bir gecikmeyle gerçekleşti.

Nevada’daki Gigafactory’de Semi’ye özel yüksek kapasiteli üretim hattı kurulmasına rağmen, 2024 itibarıyla seri üretim planları bir kez daha ertelenerek 2026’ya alındı. Bu süreçte PepsiCo gibi bazı şirketlere erken teslimatlar yapılmış olsa da, geniş çaplı üretim hedeflerine ulaşılamadı.

Aynı dönemde Volvo, Tesla’dan daha geç tanıttığı elektrikli kamyonunu çok daha hızlı bir şekilde seri üretime geçirerek sektörde lider konuma yükseldi. Bu durum, Tesla’nın zamanlama konusundaki zorluklarını daha da görünür hale getirdi.

Musk’ın projelerinde gecikmeler yalnızca Semi ile sınırlı değil. 2017’de duyurulan ikinci nesil Roadster’ın üretimi 2020 için planlanmıştı, ancak bu tarih 2027’ye kadar ertelendi. Benzer şekilde, Tam Otonom Sürüş teknolojisinde ve Model 3 üretiminde de ciddi aksaklıklar yaşandı. SpaceX tarafında ise Mars görevleri için öngörülen takvim sürekli ileri kaydırıldı; Starship roketi hâlâ test aşamasında.

Tüm bu gecikmelere rağmen Tesla, Teksas’taki dev tesisinde yıllık 50 bin adet Semi üretmeyi hedefliyor. Teknik açıdan oldukça iddialı olan araç, 1000 beygir gücünün üzerinde performans sunmayı amaçlıyor. 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 20 saniyede ulaşabildiği belirtilen kamyon, dizel rakiplerine göre ciddi bir hız avantajı sağlıyor. Menzil tarafında ise uzun menzilli versiyonun yaklaşık 800 km, standart versiyonun ise 523 km civarında olduğu ifade ediliyor. Musk, aracı test ettikten sonra sürüş deneyimini bir spor otomobile benzetmişti.