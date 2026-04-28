TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların ekonomik sıkıntılarını dile getirerek, maliyeye kaynak sağlayacak ve vatandaşa nefes aldıracak çözüm önerilerini sıraladı. Palandöken, özellikle kira stopajı ve e-haciz uygulamaları konusunda acil düzenleme beklediklerini ifade etti.

"KİRA STOPAJI ESNAFIN SIRTINDA KAMBUR"

Kurumlar vergisindeki düşüşü hatırlatan Palandöken, aynı yaklaşımın kira stopajı için de sergilenmesi gerektiğini belirtti. Mevcut sistemde hem mülk sahibinin gelir vergisi ödediğini hem de esnafın stopaj yatırdığını ifade eden Palandöken, şunları söyledi:

"Kira stopajındaki yüzde 20’lik rakam artık kalkmalı. Burada açık bir çifte vergilendirme söz konusu. 10 bin liralık dükkan kirası olan bir esnaf, 2 bin lira da stopaj ödüyor. Esnaf henüz kazanamadığı paranın vergisini peşin ödeyerek mağdur ediliyor. Gayrimenkul sahibi zaten vergisini verdiği için bu oranın tekrar sıfırlanması gerekiyor."

"YENİ BİR YAPILANDIRMA 300 MİLYAR TL GİRDİ SAĞLAR"

Ekonomik daralma ve yüksek faiz oranları nedeniyle vatandaşın ve esnafın borçlarını ödemekte zorlandığını kaydeden Palandöken, kapsamlı bir yapılandırma paketinin hem devlete hem de vatandaşa fayda sağlayacağını savundu. Son yapılandırmada 156 milyar TL tahsilat yapıldığını hatırlatan TESK Başkanı, yeni bir düzenleme ile bu rakamın 300 milyar TL’ye ulaşabileceğini öngördü.

Palandöken, çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

"Kredi kartı, vergi, SSK borçları, trafik cezaları ve köprü geçiş ücretleri gibi kalemlerde birikmiş borçlar için uygun ödeme koşulları sunulmalı. Bu bir af değil, ödeme kolaylığıdır. İnsanlar kredi kartı borçlarını asgari tutarla çevirmeye çalışıyor ama içinden çıkamıyor. Devletimizin bu düzenlemeden bir zararı olmaz, aksine kasaya ciddi bir sıcak para girişi olur."

"E-HACİZ KISKACI ESNAFI KİLİTLEMİŞ DURUMDA"

Borçlarını ödeyemeyen esnafın "e-haciz" mağduriyeti yaşadığına dikkat çeken Bendevi Palandöken, bu uygulamanın ticari hayatı durma noktasına getirdiğini vurguladı. E-haciz ile tüm mal varlığına ve banka hesaplarına bloke konulduğunu belirten Palandöken, "Esnafın bankadaki parası belki borcunu ödemeye yetecek ancak e-haciz nedeniyle o parayı kullanamıyor. Esnaf şu an sıkışmış vaziyette. Bu düğümü çözecek bir yapılandırma artık şart olmuştur" diyerek sözlerini tamamladı.