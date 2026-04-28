Çikolatanın sağlığa etkilerini ölçmek amacıyla yürütülen en geniş kapsamlı çalışmalardan biri olan COSMOS araştırması, çarpıcı sonuçlar verdi. Üç yıl boyunca 21 bin katılımcıyı takip eden uzmanlar, düzenli olarak kakao flavanolü tüketen bireylerde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin %27 oranında azaldığını saptadı. Kakaonun içinde bulunan bu güçlü bileşenler, damar esnekliğini artırarak kan basıncını düzenliyor.

BEYİN SAĞLIĞI VE "BİYOLOJİK YAŞ" ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Londra King’s College araştırmacıları, kakaonun sadece kalbi değil, sinir sistemini de koruma altına aldığını kanıtladı. Kakaoda bulunan teobromin maddesi, kan-beyin bariyerini aşarak nöronları Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor. Ayrıca bu bileşenin hücrelerin biyolojik yaşını küçülterek yaşlanma sürecini hücresel boyutta yavaşlattığı belirlendi.

ŞİFA MI, ŞEKER TUZAĞI MI?

Uzmanlar, market raflarındaki her ürünün aynı etkiyi yaratmadığı konusunda uyarıyor. Bilimin işaret ettiği "en sağlıklı" tür, yüksek kakao oranına sahip olan bitter çikolata. Kakao kitlesi içermeyen beyaz çikolata, besinsel bir fayda sağlamadığı gibi vücuda aşırı yağ ve şeker yüklenmesine neden oluyor. Sağlıklı bir yaşam için en az %70 kakao oranına sahip bitter çikolataların, küçük porsiyonlar halinde tüketilmesi öneriliyor.