TFF 3. Lig’de 30 haftalık normal sezonun tamamlanmasının ardından 4 grupta şampiyon olan, play-off’a kalan ve küme düşen takımlar netleşti.
TFF ve Hacıosmanoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasını istediler
Polatlı 1926 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta küme düşmesinin ardından, ligden düşen diğer 15 kulüple birlikte İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.
KÜME DÜŞEN KULÜPLERDEN FLAŞ TALEP
Bu sezon ligde son 4 sırada yer alarak küme düşen 16 kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na dikkat çeken bir talepte bulundu.
Ankara ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün, Kıymetli Yöneticimiz Sayın Fatih Koçak, 3. Lig’den küme düşen 16 kulübümüzün değerli başkanlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile son derece verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüplerimizin iradesi dışında gelişen bahis cezaları gibi etkenler sebebiyle yaşadığı mağduriyetleri büyük bir nezaket, şeffaflık ve anlayışla dinlemiştir.
Alt liglerdeki kulüplerimizin varoluş mücadelesini ve emeklerini bizzat Türk futbolunun en üst makamına arz etme fırsatı bulduğumuz bu toplantı, kulüplerimiz adına son derece kıymetlidir. Bu bağlamda, adalete olan inancımız ve Sayın Başkanımızın vizyonuna duyduğumuz güvenle, alt liglerde “küme düşmenin kaldırılması” yönündeki ortak talebimizi makamlarına ilettik. Biliyoruz ki bu zorlu süreçte alınacak her karar TFF’nin ve Sayın Başkanımızın uhdesindedir. Ancak Sayın Hacıosmanoğlu’nun kulüplerimizi sahiplenen, yapıcı ve babacan yaklaşımının Türk futbolu adına ne kadar büyük bir şans olduğunu bugün bir kez daha gördük.
Takdir tamamen kendilerinde olmakla birlikte, bu haklı talebimize gösterilecek olumlu bir yaklaşımın, mağduriyet yaşayan tüm kulüplerimize adeta can suyu olacağına inancımız tamdır. Görüşme neticesinde, kulüplerimizle birlikte hazırladığımız ortak dilekçelerimizi TFF’ye teslim edecek ve süreci umutla bekleyeceğiz. Alt liglerin sesine kulak veren, dertlerimizle dertlenen ve bizleri makamında ağırlayan TFF Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na misafirperverliği, şefkatli tutumu ve çözüm odaklı yaklaşımı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."
3. LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR
1. Grup
- Çankaya SK
- Kestel Çilek
- Polatlı 1926
- Edirnespor
2. Grup
-Kahramanmaraşspor
-Kilis 1984
-Kapadokya
-Hacettepe TM
3. Grup
-Artvin Hopa
-1926 Bulancak
-Çayeli SK
-Giresunspor
4. Grup
-İzmir Çoruhlu
-Afyonspor
-Bornova 1877
-Nazilli Spor