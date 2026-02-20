Komisyon raporunun açıklanmasıyla birlikte yeni aşamaya geçmesi beklenen Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi de MİT raporu beklenecek. İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sahadaki gözlemlerin yer alacağı MİT raporlarında PKK terör örgütünün silah bırakmasının olumlu yönde ilerlediği tespit edilirse Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa bayramdan sonra TBMM’ye getirilecek.

Diğer yandan PKK’nın silahlarını tamamen bırakmasını teşvik etmek için öncelikle Meclis’in raporunda da yer alan ‘Müstakil ve geçici’ mahiyette yasa çıkarılması planlanıyor. Bu kanun, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumunun yanı sıra süreçte görev alanlara kanuni teminat getirilmesine yönelik başlıkların yer aldığı çerçeve bir düzenleme olacak.

MİT RAPOR SUNACAK

Sürecin başlarında PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve tamamen silah bırakması yönünde söylemler kullanılırken güvenlik kaynaklarının ‘Son teröristin, son silahını’ bırakmasının beklenmesinin ‘gerçekçi’ olmayacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Bu sebeple; örgütün teşvik edilmesi için öncelikle çerçeve yasanın çıkarılmasına yönelik bir strateji izleneceği belirtiliyor. Meclis Komisyonunun raporunda yer alan ‘Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti, ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir’ ifadesinin belli bir aşamaya gelindiğinde çerçeve yasanın çıkarılmasının gerektiğine dikkat çekildiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, Millî İstihbarat Teşkilatının sahadaki süreç belli bir eşiğe gelince yasal düzenlemeler yapılabileceği tavsiyesinde bulunacağı ifade ediliyor.

Meclis’in raporunda yer alan diğer önerilerden infaz düzenlemeleri, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) gibi yasalarda yapılacak değişiklikler ise yine MİT’in somut ‘Teyit ve tespitlerine’ bağlı olarak takvimlendirilecek. AKP kaynaklarına göre, örgüt silah bırakma konusunda ne kadar hızlı davranırsa atılacak adımlar da aynı oranda hızlanacak. ‘Güven artırıcı tedbirler’ olarak değerlendirilecek bu adımların önemli bir bölümünün Meclis’in tatile gireceği temmuz ayına kadar tamamlanabileceği belirtiliyor.

İBRAHİM KALIN DA YER ALMIŞTI

11 Şubat tarihinde Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etmişti.

Erdoğan’ın DEM Parti heyeti ile görüşmesinde AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.