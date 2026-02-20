Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı açıklamalar: “Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar”

MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNDU

Duygu Nebioğlu,

"Zaten babamla annemin ilişkisi olduğunu tanıklarla ispatladık. Bu davada Uğur Dündar da babamın tanığı olarak davaya katıldı. O da mahkemeye 'yalan beyanda' bulundu. Ben bu davayı kazanarak, 'annemin tek gecelik ilişki' olmadığını mahkeme kararıyla da ispatlamış olduk. Bu davayı kazanarak annemin itibarını geri kazandırdım. Annem genç yaşlarında kandırılmış bir kadındı. Bakın şimdi de görüyoruz, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla kızlarımız kandırılıyor" dedi.