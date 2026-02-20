Yeniçağ Gazetesi
Duygu Nebioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar"

Duygu Nebioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar"

Metin Akpınar’a açtığı babalık ve tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, mahkemenin hükmettiği 6 milyon liralık manevi tazminatla ilgili planlarını açıklarken, Uğur Dündar’ın mahkemede yalan beyanda bulunduğunu iddia etti.

Duygu Nebioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Metin Akpınar'ın suç ortağı Uğur Dündar"

Duygu Nebioğlu, babasına karşı açtığı manevi tazminat davasında haklı bulundu. 6 milyon TL’lik manevi tazminat talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti. Nebioğlu dava sürecine dair Günaydın'dan Tuba Kalçık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Davayı 2024 yılının Şubat ayında açtığını belirten Nebioğlu, kararın açıklanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Başından beri davayı kazanacağına inandığını belirten Nebioğlu, delillerin ve tanık beyanlarının kendi lehlerine olduğunu vurguladı. Toplamda 10 milyon TL’lik maddi ve manevi tazminat talep ettiklerini, mahkemenin 6 milyon TL manevi tazminata hükmettiğini belirtti.

METİN AKPINAR FAİZ İLE BİRLİKTE 9 MİLYON TL VERECEK

Dava sürecinin iki yıl uzaması nedeniyle faizle birlikte yaklaşık 9 milyon TL tahsil edeceğini de sözlerine ekledi.

AMAÇ MADDİ KAZANÇ DEĞİL

Nebioğlu davanın asıl amacının maddi kazanç olmadığını, asıl amacının kamuoyuna yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koymak.

Babasının geçmişte annesi hakkında “tek gecelik bir ilişki” ifadesini kullandığını ve kendilerinden haberi olmadığını söylediğini hatırlatan Nebioğlu, bu sözlerin kendisini derinden yaraladığını söyledi. Nebioğlu, annesiyle uzun süreli bir ilişki yaşandığını ve çocuklardan haberdar olunduğunu tanık beyanlarıyla kanıtladıklarını da belirtti.

Dava sürecinde gazeteci Uğur Dündar’ın da karşı tarafın tanığı olarak dinlendiğini aktaran Nebioğlu, mahkeme kararıyla annesinin itibarını geri kazandığını düşündüğünü şu sözlerle dile getirdi:

MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNDU

Duygu Nebioğlu,

"Zaten babamla annemin ilişkisi olduğunu tanıklarla ispatladık. Bu davada Uğur Dündar da babamın tanığı olarak davaya katıldı. O da mahkemeye 'yalan beyanda' bulundu. Ben bu davayı kazanarak, 'annemin tek gecelik ilişki' olmadığını mahkeme kararıyla da ispatlamış olduk. Bu davayı kazanarak annemin itibarını geri kazandırdım. Annem genç yaşlarında kandırılmış bir kadındı. Bakın şimdi de görüyoruz, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla kızlarımız kandırılıyor" dedi.

SÜREÇ FARKLI İLERLEYEBİLİRDİ

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın ilk günden kamuoyu önünde sorumluluk alıp farklı bir tutum sergilemiş olsaydı, sürecin çok daha farklı ilerleyebileceğini de sözlerine ekledi.

