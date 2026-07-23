MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve bir yılı aşkın süredir Ankara siyasetinde konuşulan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya başlarken, iktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi'nin aktardığı kulis bilgileri gündeme bomba gibi düştü.





Habere göre, üzerinde çalışılan yeni çerçeve yasa taslağı, cezaevlerindeki binlerce örgüt üyesinin durumunu doğrudan etkileyebilir.

Öcalan'ın görüşmeleri ve çerçeve yasa



Edinilen bilgilere göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın güvenlik bürokrasisi ve DEM Parti heyetiyle yaptığı temaslarda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor. Kulislere yansıyan iddialarda, Öcalan'ın söz konusu taslak metinde kendisi açısından bazı eksiklikler bulmasına rağmen, yasanın çıkarılmasını önemli bir adım olarak gördüğü ifade ediliyor.

Silahlı eyleme karışanların durumu



Türkiye Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye'de adli sicil kaydı bulunan ve güvenlik birimlerinin raporlarına göre bizzat silahlı veya bombalı eylemlere karıştığı tespit edilen örgüt üyeleri, yasa çıksa dahi cezasız kalmayacak. Bu kişilerin üzerindeki ‘terör suçlaması’ ibaresi düşse bile, mutlaka mevcut ceza infaz sistemi içerisinde değerlendirilmeleri için özel hükümlerin taslakta yer aldığı ifade edildi.

4 binden fazla PKK'lı için tahliye kapısı

Haberin en çok tartışılacak kısmı ise halihazırda cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik iddialar oldu. Çerçeve kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, cezaevindeki 4 binden fazla PKK'lının dosyasındaki 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasının ortadan kalkacağı ifade ediliyor. Bu durumun neticesinde, terör suçlaması düştüğünde söz konusu tutuklu ve hükümlülerin içeride geçirdikleri sürenin tahliye edilmeleri için yeterli olacağı ve kanunun çıkmasının hemen ardından ise çok sayıda tahliyenin gündeme geleceği belirtiliyor.





Kurtulmuş: bu asla genel af ya da şahsi af değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerle gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye” görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı ve kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi. Türkiye gazetesinde yer alan haber ise aksini söylerken akıllara tek soru geldi: Sırada Öcalan mı var?