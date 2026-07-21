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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla, 81 ildeki Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde sadece terör suçlarına bakacak müstakil ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacak. Terör savcılarına başka görev verilmeyecek.

Söz konusu kararın zamanlaması dikkat çekici bir amaca hizmet ediyor. Kurulacak Terör Suçları Soruşturma Bürolarının, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte çıkarılması beklenen muhtemel yasal düzenlemeler kapsamında, yargı organlarında araştırma mekanizması olarak hareket etmesi hedefleniyor. Aktarılana göre, iktidarın öncelediği suça karışan ve karışmayan terörist ayrımını somutlaştırma noktasında hareket edeceği belirtilen bu büroların görevleri arasında şunlar yer alacak:

-Müracaat eden veya çıkarılacak yasalardan yararlanacak teröristlerin geçmişe dönük eylemleri, dahil oldukları olaylar ve adli sicil kayıtları derinlemesine incelenecek.

-Şüphelilerin herhangi bir silahlı eyleme, can kaybına veya ağır suça karışıp karışmadıkları müstakil savcılar ve uzman kolluk kuvvetlerince detaylıca araştırılacak.

-Terör örgütü üyelerinin hukuki durumları hakkında iller arası hızlı bilgi akışı sağlanarak, hatalı veya eksik değerlendirmelerin önüne geçilecek.

BAŞKA GÖREV VERİLMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, bu bürolarda görev yapacak cumhuriyet savcılarına terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka görev verilmeyecek. Terör soruşturmalarının tamamı uzmanlaşmış bu bürolarca yürütülecek, ilçe başsavcılıkları ise sadece zorunlu hallerde il başsavcılığının talimatıyla işlem yapabilecek.