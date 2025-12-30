"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde, terör örgütü PKK'nın kurucusu ve vatana ihanetten hüküm giyen Abdullah Öcalan'ın birçok defa mesajı ve çağrısı paylaşıldı.

Bugün de yeni yıl mesajı olarak paylaşılan metinde teröristbaşı Öcalan, sürece ve Suriye'deki gelişmelere yönelik mesaj verdi.

'TÜRKİYE ROL ÜSTLENMELİ'

Öcalan, Suriye'deki duruma işaret ederek "SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Öcalan, "Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahip" dedi.