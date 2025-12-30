Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık gece saatlerinde IŞİD’e yönelik il merkezine bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu üç polisin hayatını kaybettiği sekiz polis ve bir bekçinin yaralandığı açıklandı.

Adreste bulunan beş kadın ve altı çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada altı terörist ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik önlemleri ise tartışmalara nedeni oldu. Yandaşlar canlı yayında bu konuya değindi.

KÜÇÜK: KARI-KOCA KAVGASINI AYIRMAK GİBİ

TGRT Haber canlı yayınında konuşan AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, ‘ağırlık’ vurgusu yaparak, “Terör yuvasına baskın bu şekilde olmaz. Bazı operasyonlar ağırlığına uygun yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Yandaş gazeteci Cem Küçük ise bu işlerde polisin Özel Harekat polisini bekleyerek içeri girmesini gerektiğini söylerken, “Bu uyuşturucu işlerinde de oldu. Oraya çok basit bir asayiş işiyle gidiliyor. Karı-koca kavgasını ayırmak gibi polis gidiyor” dedi.

CHP’Lİ İSİMLERDEN DE ‘GÜVENLİK’ TEPKİSİ GELMİŞTİ

CHP’li Gökhan Günaydın da, “Öldürülen IŞİD’liler Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması önem taşıyor. Türkiye, güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır” derken, CHP’li Murat Emir de "O ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Bunu nasıl ıskaladınız?" dedi.